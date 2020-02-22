تعادل إيجابي للحرية وتشرين وفوز الطليعة على مضيفه جبلة بالدوري الممتاز لكرة القدم للشباب

اللاذقية-سانا

تعادل تشرين مع ضيفه الحرية بهدف لهدف وخسر جبلة أمام ضيفه الطليعة بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الإياب بكرة القدم لأندية الدرجة الممتازة للشباب.

ففي المباراة الأولى التي جرت على أرض الملعب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية افتتح شباب الحرية التسجيل في الدقيقة الـ 50 من المباراة عبر اللاعب خالد رشيد وتمكن تشرين من إدراك التعادل في الدقيقة الـ 69 من المباراة.

وفي المباراة الثانية التي جرت على أرض ملعب مصفاة بانياس تعرض جبلة لخسارة أمام ضيفه الطليعة بهدفين دون رد سجلهما عدي حسون ومجد خلوف.