بمساعدة الذكاء الاصطناعي… اكتشاف مضادات حيوية جديدة تقضي على البكتيريا المقاومة

باريس-سانا

أعلن باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “إم آي تي” وجامعة هارفرد الأمريكية عن اكتشاف جزئية جديدة تشكل مضادا حيويا قادرا على القضاء على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية المتوافرة بمساعدة من الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جيمس كولينز استاذ الهندسة الطبية في معهد “إم آي تي” وأحد مكتشفي المضاد الجديد قوله إنه “بفضل الذكاء الاصطناعي من خلال نموذج معلوماتي تم اكتشاف الجزئيات الكيميائية التي من شأنها مهاجمة بعض أنواع البكتيريا وهي على الأرجح أقوى المضادات الحيوية المكتشفة حتى الآن” موضحا أن الهدف هو تطوير منصة تسمح باستغلال قوة الذكاء الاصطناعي لفتح حقبة جديدة في اكتشاف المضادات الحيوية.

وأطلق الباحثون اسم هاليسين على الجزئية الجديدة وتم اختبارها بينما يأمل هؤلاء أن يسمح اكتشافهم بتعزيز ترسانة المضادات الحيوية.

وقدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تودي البكتيريا المقاومة للمضادت الحيوية بحياة 4ر2 مليون شخص سنويا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا بحلول العام 2050.