إصابة عناصر من الأمن العراقي خلال حمايتهم المتظاهرين ببغداد

بغداد-سانا

أعلنت قوات الأمن العراقية أن عددا من عناصرها أصيبوا بجروح اليوم إثر استهدافهم ببنادق صيد خلال قيامهم بحماية المتظاهرين في العاصمة بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لقيادة عمليات بغداد قوله إن “العناصر المندسة داخل التظاهرات السلمية ما زالت تستهدف قواتنا الأمنية ببنادق الصيد ووسائل أخرى ما أدى لجرح عدد من منتسبي قوات حفظ القانون المكلفة بحماية المتظاهرين” داعيا “المتظاهرين السلميين إلى التعاون معها لمنع هذه الاعتداءات واعتقال المنفذين وإحالتهم للقضاء”.

وتشهد العاصمة العراقية ومدن أخرى احتجاجات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير الخدمات تخللها أعمال عنف.

من جانب آخر دمرت القوات العراقية وكرا لفلول تنظيم داعش الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق.

وقال الحشد الشعبي في بيان إن “قوات اللواء 23 في الحشد شنت عملية في قضاء خانقين بعد التصدي لهجوم فاشل شنه إرهابيو داعش أمس أسفرت عن تدمير وكر لهم”.