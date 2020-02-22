زراعة حماة تستلم 50 ألف جرعة لقاح بيطري

حماة-سانا

استلمت مديرية زراعة حماة دفعة جديدة من اللقاح البيطري مقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتضمن 50 ألف جرعة لمكافحة مرض نيوكاسل الدجاج.

وذكر معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور سامي أبو دان لمراسلة سانا أنه سيتم توزيع جرعات اللقاح على المراكز البيطرية لتنفيذ حملات اللقاح المجانية مبيناً أن مرض النيوكاسل يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الدجاج في جميع الأعمار وتتلخص أعراضه في حدوث خمول وانتفاش الريش وصعوبة في التنفس.

وأضاف إن الدائرة تتابع إعطاء اللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية في الأوقات المحددة وأماكن تواجد المربين مجاناً ضد العديد من الأمراض “الجدري والبروسيلا والجمرة العرضية” ولقاحات ضد جدري الأغنام وتحصينات وقائية لافتاً إلى أن الدائرة تواصل حملة تحصين بكاكير الأبقار بأقل من عمر 7 أشهر ضد مرض البروسيلا والتي تستهدف 5500 رأس.

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