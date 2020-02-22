إنارة كل الشوارع في مدينة درعا

درعا-سانا

نفذ عمال مجلس مدينة درعا اليوم أعمال إنارة لكل شوارع المدينة إضافة إلى تقليم الأشجار في كورنيش المطار وطريق المجمع الحكومي باتجاه دوار الحمامة والشارع المؤدي إلى السوق الشعبي الجديد اعتبارا من ساحة تشرين.

رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري أشار في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الأعمال بمجملها تهدف إلى تجميل المدينة وإعادتها إلى ألقها بعد الدمار والتخريب الذي لحق بها جراء الإرهاب مبينا أن المجلس بالتشارك مع الدوائر الخدمية نفذ في فترات سابقة مشاريع للتعبيد والتزفيت والإنارة بالطاقة الشمسية والصرف الصحي وشبكة كهرباء للأسواق التجارية وغيرها.

وأطلق مجلس مدينة درعا في الربع الأخير من العام الماضي حملة لإعادة تأهيل الحدائق التي تضررت جراء الإرهاب.