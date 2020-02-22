إغلاق 6 صيدليات مخالفة في حماة وريفها

حماة-سانا

أغلقت مديرية الصحة بحماة بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة 6 صيدليات في حماة وريفها لمخالفتها الأنظمة والقوانين الناظمة لمهنة الصيدلة.

وأوضح الدكتور بدري ألفا رئيس فرع نقابة الصيادلة في تصريح لمراسلة سانا أن مدة الإغلاق للصيدليات تتراوح بين 3 و6 أشهر في أحياء القصور والحميدية والصواعق بمدينة حماة إضافة إلى صيدليات في بلدة صوران بريف حماة مبيناً أن المخالفات تتعلق بوجود أدوية مهربة وغير صالحة للاستخدام الطبي فضلاً عن عدم التزام الصيادلة بالدوام ووجود عنصر غير مؤهل للعمل في الصيدلية.

وأشار إلى أن فرع النقابة بالتعاون مع مديرية الصحة يتابع عمل الصيدليات لضبط الأدوية المهربة والمخالفة لأثرها السلبي على صحة المواطنين والمنتج الوطني.

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