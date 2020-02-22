الصين تعلن إحراز تقدم ملحوظ في علاج مرضى فيروس كورونا

بكين-سانا

أعلن مي فنغ المسؤول بلجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أن الصين حققت تقدما ملحوظا في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد عبر تعزيز تدابير الوقاية من المرض وجهود السيطرة عليه واستقدام التعزيزات الطبية.

ونقلت شينخوا عن مي قوله في مؤتمر صحفي إنه “مازال هناك إجمالي 36680 حالة إصابة مؤكدة بكورونا يتلقون العلاج في المستشفيات بمدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي حتى يوم أمس مقارنة بذروة العدد الذي سجل في 18 شباط والذي بلغ 38020 مصابا”.

وتابع مي: إنه كانت هناك 10967 حالة مؤءكدة في باقي أجزاء هوبي يوم الجمعة مقارنة بذروة العدد الذي بلغ 13886 في 14 شباط لافتا إلى أن عدد المرضى المصابين بالفيروس في المستشفيات خارج هوبي كان 5637 حتى يوم الجمعة مسجلا انخفاضا حادا من ذروة 9141 حالة في 11 شباط.

وأشار مي إلى أن إجمالي 20659 مريضا مصابا بفيروس كورونا خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم بنهاية يوم أمس.