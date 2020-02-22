الجيش يواصل عملياته ضد الإرهابيين بريفي إدلب وحلب ويدمر لهم مقرات وعتاداً وآليات

حلب-إدلب-سانا

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري في عملياتها المتواصلة ضد التنظيمات الإرهابية بريفي إدلب وحلب مقرات وعتادا وآليات للمجموعات الإرهابية بضربات صاروخية دقيقة.

وذكر مراسل سانا في إدلب أن وحدات الجيش نفذت عمليات جديدة ووجهت خلالها ضربات صاروخية مركزة على مواقع المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان في بلدات جوزف وسفوهن وكفرعويد وكنصفرة واحسم وبينين والفطيرة والبارة وسرجة بمنطقة جبل الزاوية ودير سنبل وكفرنبل وحاس وبسقلا إضافة إلى المسطومة بريف إدلب وأسفرت عن تدمير مقر لمتزعمي الإرهابيين وآليات وعتاد ومقتل العديد منهم.

مراسل الوكالة في حلب بين أن العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في الريف الغربي مستمرة وامتدت الاستهدافات بسلاحي المدفعية والصواريخ لتطال مواقع للإرهابيين في محيط وأطراف كل من الأتارب ودارة عزة غرب مدينة حلب وأسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وكانت وحدات من الجيش أحبطت أمس الأول هجوماً كبيراً للتنظيمات الإرهابية مدعومة من النظام التركي على بلدة النيرب غرب سراقب بريف إدلب وأظهرت لقطات جوية استهدافات الجيش العربي السوري الدقيقة للمجموعات الإرهابية المهاجمة وتدميره عرباتهم المدرعة والدبابات والقضاء على المهاجمين.

وحررت وحدات الجيش خلال الأسابيع القليلة الماضية عشرات القرى والبلدات في ريفي إدلب الشرقي وحلب الغربي والشمالي الغربي وأمنت الطريق الدولي حلب دمشق بعد دحر التنظيمات الإرهابية من المناطق المحيطة به والقضاء على آخر تجمعاتها فيها.