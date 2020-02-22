إعلان النتائج الأوليةللانتخابات البرلمانية في طهران والنهائية غدا

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران اسماعيل موسوي أنه تم تحديد نتائج 162 دائرة انتخابية لغاية الآن وقال إنه تم الاعلان عن المرشحين الأربعين الأوائل في طهران وسيتم الاعلان عن النتيجة النهائية صباح غد.

وأوضح موسوي في تصريح اليوم أنه تم تحديد نتائج 162 من الدوائر الانتخابية الـ 208 بينما عملية فرز الأصوات جارية لسائر الدوائر وقال إنه تم تنظيم وإرسال محضر الجلسات النهائية لهذه الدوائر الـ 162 إلى وزارة الداخلية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن موسوى للتلفزيون الإيراني عن صدور النتائج الأولية للانتخابات فى دائرة طهران موضحاً أن 35 مرشحا حصلوا على أعلى نسبة أصوات فى الانتخابات البرلمانية فى الدائرة يتصدرهم محمد باقر قاليباف عمدة طهران السابق الذى يتزعم قائمة المبدئيين البالغ عددها 30 مرشحا والتى حصل أعضاؤها أيضا على أعلى الأصوات.