تويتر يعلق 70 حسابا مؤيدا لبلومبرغ لانتهاكها قواعد المنصة

واشنطن-سانا

علق موقع تويتر سبعين حسابا لنشرها محتويات داعمة للمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية مايكل بلومبرغ ضمن حملته الانتخابية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ناطق باسم الشبكة الاجتماعية قوله اليوم “اتخذنا إجراءات ضد مجموعة من الحسابات لخرقها قواعدنا حول التلاعب والرسائل المكثفة غير المرغوب فيها على المنصة” مشيرا إلى أن بعض الحسابات أغلقت نهائيا فيما قد يعاد فتح حسابات أخرى بمجرد أن يثبت الأشخاص المعنيون أنهم التزموا قوانين المنصة.

ويحظر تويتر نشر تغريدات متطابقة من حسابات متعددة و التنسيق مع الآخرين أو تقديم مقابل مادي لانخراطهم في قضية معينة أو تضخيم مصطنع.

وكان فريق بلومبرغ أكد الأسبوع الماضي تعاونه على الشبكات الاجتماعية مع مصممي صفحات يتمتعون خصوصا بروح الدعابة للترويج لصورة شعبية له.