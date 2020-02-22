زراعة نحو 20 ألف هكتار بالمحاصيل الطبية والعطرية بالحسكة

الحسكة-سانا

بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية في محافظة الحسكة للموسم الحالي 19 ألفا و600 هكتار موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن عمليات زراعة هذه المحاصيل مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي ومن الممكن أن تستمر للثلث الأول من الشهر القادم موضحا أن المساحة المزروعة موزعة على 10 آلاف هكتار من الكمون و8 آلاف هكتار من الكزبرة و1600 هكتار من الحبة السوداء.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بهذه المحاصيل خلال الموسم الماضي تجاوزت 28 ألف هكتار.