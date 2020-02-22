السويداء تستضيف بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية

السويداء-سانا

تقام بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي في نادي عرى بالسويداء.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى إبراهيم زين الدين إلى أن البطولة تقام لثلاث فئات الأولى لمواليد 2002 وما دون وسباقاتها للذكور لمسافة 8 كم وللإناث لمسافة 6 كم والثانية لمواليد 2003 و 2004 وسباقاتها للذكور لمسافة 6 كم وللإناث لمسافة 4 كم والثالثة لمواليد 2005 و2006 وسباقاتها للذكور لمسافة 4 كم وللإناث لمسافة 3 كم.

ولفت زين الدين إلى أن التحضيرات للبطولة تسير بشكل جيد واستعدادات منتخب السويداء للمشاركة فيها تعد مقبولة نسبيا.