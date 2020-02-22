الصين تعلن تسجيل 397 إصابة بفيروس كورونا و109 وفيات جديدة

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أنها تلقت تقارير بتسجيل 397 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و109 وفيات جديدة من 31 منطقة على مستوى المقاطعات.

ونقلت وكالة شينخوا عن اللجنة قولها إن “من بين الوفيات 106 تم تسجيلها بمقاطعة هوبي وسط الصين وثلاث وفيات بمقاطعات خبي وشنغهاي وشينجيانغ على التوالي”.

وأضافت إنه تم تسجيل 1361 حالة أخرى جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس أيضاً كما غادر 2393 شخصاً المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 156 إلى 11477 حالة.

وتابعت اللجنة إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 76288 حالة بنهاية الجمعة فيما بلغ إجمالي الوفيات 2345 جراء الوباء ولا يزال يشتبه بإصابة 5365 شخصاً بالفيروس.

وكانت اللجنة أعلنت الليلة الماضية تحسن الوضع الصحي في البلاد وعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد في 14 مقاطعة مؤكدة أن تفشي المرض بات تحت السيطرة.