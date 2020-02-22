22 شباط 1958- الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر

دمشق-سانا
1958- الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر.
1987- تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية.
2008- افتتاح متحف المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية.
2009- انفجار بحي الحسين في القاهرة يؤدي إلى مقتل سائحة فرنسية وإصابة 10 آخرين.
من مواليد هذا اليوم..
1732- جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأول.
1914- ريناتو دولبيكو عالم إيطالي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.
1936- جون مايكل بيشوب طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1989.
من وفيات هذا اليوم..
1512- أمريكو فسبوتشي بحار ومستكشف إيطالي.
1992- أحمد راتب النفاخ عالم ومحقق ومدقق تراث سوري.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني في سانت لوسيا.