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فيرشينين يبحث مع السفير الإيراني بموسكو الوضع في سورية

2020-02-21

موسكو -سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي اليوم الوضع في سورية.

ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان “إن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الأجندة الإقليمية بما فيها الوضع الراهن حول سورية مع التركيز على المضي قدماً في تنسيق الجهود ضمن إطار صيغة أستانا”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن أمس أن التحضيرات لعقد قمة ثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا بشأن سورية جارية مشيراً إلى أن موعد القمة لم يتم تحديده بعد.

 

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