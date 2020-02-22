فلول (داعش) الإرهابي ترتكب مجزرة بحق 11 مدنياً بمنطقة السبخة في البادية السورية

الرقة-سانا

ارتكبت مجموعة من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي مجزرة بحق 11 مدنياً اليوم أثناء قيامهم برعي أغنامهم في بادية السبخة جنوب محافظة الرقة قرب منطقة الـ 55 كم حيث تتمركز قوات الاحتلال الأمريكي بشكل غير شرعي.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة من فلول التنظيم الإرهابي قامت بإعدام 11 مدنياً أثناء قيامهم برعي أغنامهم في محيط قريتي “علي الغانم” و”زور شمر” شرق بلدة السبخة بعد أن تم تكبيلهم بإطلاق الرصاص على رؤوسهم بشكل مباشر.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابيين الذين ارتكبوا المجزرة كانوا يستخدمون دراجات نارية وآليات مموهة وسرقوا ألفي رأس من الغنم مع جرارين زراعيين وسيارة شاحنة وفروا باتجاه منطقة سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي والقاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة التنف.

وتشهد المنطقة المحيطة بقاعدة الاحتلال الأمريكي اللاشرعية في التنف نشاطا لفلول إرهابيي “داعش” حيث تقوم هذه الفلول وتحت مرأى من قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة بشن هجمات على القرى الآمنة الواقعة ضمن البادية السورية.