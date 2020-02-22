أميرال تركي سابق: أردوغان ينتهج سياسات فاشلة وخطيرة في سورية

أنقرة-سانا

أكد الأميرال التركي المتقاعد توركار أرتورك أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سياسات غامضة وفاشلة وخطيرة في سورية منطلقاً من نظرته الإخوانية.

وقال أرتورك لقناة تيلي1 التركية اليوم “إن أردوغان ينظر للأمور من زاوية واحدة وهي الزاوية الإخوانية متجاهلاً كل المعطيات الأخرى السياسية منها والعسكرية والاستراتيجية التي يبدو أنه لا يستوعبها وإلا لما تدخل في سورية بهذا الشكل”.

ووصف أرتورك دعم النظام التركي المباشر للإرهابيين في محافظة إدلب بأنه خطير جداً مشيراً إلى أن الجيش السوري يقاتل على أرضه مسلحي “جبهة النصرة” وأنه لا حل للأزمة إلا بعد التخلص من الإرهابيين.