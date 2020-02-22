بدء عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلسي الشورى القيادة في إيران

طهران-سانا

أغلقت صناديق الاقتراع وبدأت عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في إيران بعد انتهاء التمديد لفترة الاقتراع مساء اليوم.

وذكرت وكالة ارنا الإيرانية للأنباء أنه تم تمديد مهلة التصويت التي كانت حتى الساعة السادسة مساء عدة مرات أولاً للساعة الثامنة ومن ثم للساعة العاشرة ثم للساعة الحادية عشرة وللساعة 12 مساء بتوقيت طهران.

وجرت الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع في إطار 208 دوائر انتخابية في مختلف أنحاء البلاد وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 58 مليوناً من ضمنهم ما يقرب من 3 ملايين لأول مرة بعد بلوغهم السن القانونية للتصويت وهي 18 عاماً.

وكانت انتخابات الدورة 11 لمجلس الشورى الإسلامي انطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم في جميع أنحاء إيران وبالتزامن معها جرت الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة وتنافس 7148 مرشحاً للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعداً.