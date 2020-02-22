علماء روس يبتكرون طريقة رخيصة لصنع البطاريات النووية

موسكو-سانا

ابتكر علماء مركز البحوث العلمية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في كراسنويارسك طريقة جديدة ورخيصة لصنع بطاريات نووية تعمل على النيكل المشع 63.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الباحثة نتاليا يفسيفسكايا من المركز قولها إنه يمكن استخدام هذه البطاريات في مختلف القطاعات الصناعية بما فيها العسكرية والفضائية.. وهي حيوية للطب حيث أن الأشخاص الذين يحملون أجهزة تحفيز القلب يحملون معهم بطاريات احتياطية دائماً.

وتعتمد الطريقة الجديدة لصنع البطاريات النووية على استعادة أيونات المعدن من المحلول بالطرق التقليدية المعروفة ولكن لم يحاول أحد في السابق استخدامها في صنع البطاريات النووية من نظير النيكل.

وتستطيع هذه البطاريات أن تعمل عشرات السنين دون تدخل الإنسان لذلك يمكن أن تستخدم في الأجهزة الفضائية المرسلة إلى الفضاء حيث تبلغ مدة انحلال النيكل المشع 63 تقريباً 100 عام ما يجعله مصدراً دائماً للطاقة كما أن غلاف البطارية يمنع انتشار إشعاع هذا النظير لذلك لا يشكل خطورة على صحة الإنسان.