ضبط شركة وصالة لبيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في دمشق يتعامل أصحابهما بغير الليرة السورية

دمشق-سانا

ضبطت إدارة الأمن الجنائي بدمشق شركة وصالة لبيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في مدينة دمشق يتعامل أصحابهما بغير الليرة السورية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تم تحري مقر الشركة والصالة بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي ووجد في الشركة مجموعة من الوثائق مدون فيها حساباتها وتعاملاتها بالدولار الأمريكي مشيرة إلى أنه بالتحقيق مع العاملين في الشركة اعترفوا بتعامل أصحابها بغير الليرة السورية من خلال بيع وشراء الأجهزة الكهربائية “مكيفات وبرادات” وفق سعر صرف الدولار الأمريكي.

ولفتت الوزارة إلى أنه عثر في الصالة على فواتير ووصول استلام مبالغ بالدولار وعملات أجنبية أخرى وبالتحقيق مع مالكي ومدير الصالة اعترفوا بتعاملهم بها.

وبينت الوزارة أنه تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً وما زالت التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.