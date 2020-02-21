كاميرا سانا في بلدة عندان بريف حلب الشمالي الغربي بعد تحريرها من الإرهاب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخير: هزيمة الإرهابيين في إدلب مؤكدة بفضل بطولات الجيش السوري
2020-02-21
الدفاع الروسية تنفي مزاعم النظام التركي حول نزوح مئات آلاف المدنيين من إدلب باتجاه الحدود
2020-02-21
خاتمي يؤكد أهمية انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهابيين
2020-02-21
وفد من مجلس الشعب يشارك بأعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط
2020-02-21
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب
2020-02-21
الحزب الشيوعي التركي: أردوغان و(إسرائيل) يدعمان الإرهاب في سورية
2020-02-21
دياب وخوري يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين سورية ولبنان
2020-02-21
محليات
ضبط شركة وصالة لبيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في دمشق يتعامل أصحابهما بغير الليرة السورية
2020-02-21
القبض على شخصين من مروجي المخدرات في طرطوس
2020-02-21
مصدر في قيادة شرطة دمشق ينفي ما تتم إشاعته عن القبض على امرأة انتحارية في ركن الدين
2020-02-21
بحث إجراءات تأهيل المخابز وصالات السورية للتجارة وصوامع الحبوب في الريف الجنوبي الغربي لحلب
2020-02-21
وزير الاتصالات والتقانة: العمل على إعادة تأهيل مراكز الهاتف المتضررة بفعل الإرهاب في حلب وريفها-فيديو
2020-02-21
مدير عام مشفى دمشق يؤكد عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا
2020-02-21
عودة الكهرباء إلى ناحية تل تمر والتجمعات المحيطة بها بالحسكة بعد صيانة محطة الكهرباء والشبكة المغذية لها
2020-02-21
رياضة
هالاند ينال جائزة أفضل لاعب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2020-02-21
بفوزه على النواعير.. تشرين يعزز صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2020-02-21
فوز لانتر ميلان وتعادل لمانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
2020-02-21
الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تكرم الرحالة عدنان عزام بعد نهاية رحلته (سورية.. العالم)
2020-02-20
برشلونة يتعاقد مع المهاجم الدانماركي بريثويت
2020-02-20
الزمالك يهزم الأهلي ويحرز كأس السوبر المصري
2020-02-20
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره الإيراني في التصفيات الآسيوية
2020-02-20
اقتصاد
وفد وزاري يناقش واقع المنشآت الصناعية في المناطق المحررة من الإرهاب بريف حلب واحتياجات إعادة إقلاعها-فيديو
2020-02-21
عقود واتفاقات لتصدير المنتجات السورية في ختام معرض غلفوود 2020 بدبي
2020-02-21
بكين: تأثير فيروس كورونا الجديد على سوق العملات الأجنبية محدودٌ ومؤقت
2020-02-21
ارتفاع أسعار الذهب
2020-02-21
هبوط جديد لليرة التركية
2020-02-21
100 شركة تشارك في معرض سيلا للأحذية والصناعات الجلدية
2020-02-20
التجاري السوري يمنح العاملين لديه قرضاً يعادل 100 بالمئة من قيمة تأميناتهم الاجتماعية
2020-02-20
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النظام التركي يقود حملة تضليل عن خسائر مزعومة في صفوف الجيش العربي السوري لرفع معنويات إرهابييه
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فريق حكومي برئاسة المهندس خميس يزور محافظة حلب لإقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية للمناطق المحررة من الإرهاب
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خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة نتيجة عدوان تركي على خط التوتر المغذي لها بريف الحسكة الشمالي الغربي
الجيش يحبط هجوماً عنيفاً للإرهابيين على بلدة النيرب غرب سراقب ويوقع عشرات القتلى ويدمر عرباتهم ومدرعاتهم
كاميرا سانا في بلدة عندان بريف حلب الشمالي الغربي بعد تحريرها من الإرهاب
2020-02-21
تصوير: معتز موعد
بلدة عندان
2020-02-21
mohamad
سابق
هالاند ينال جائزة أفضل لاعب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
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ضبط شركة وصالة لبيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في دمشق يتعامل أصحابهما بغير الليرة السورية
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