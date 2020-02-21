هالاند ينال جائزة أفضل لاعب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

برلين-سانا

توج النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل لاعب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد إقامة 4 مباريات من هذا الدور يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأعلن الحساب الرسمي للمسابقة عبر موقع “تويتر” أن هالاند استحق الجائزة بعدما قدم أداء رائعا خلال مباراة دورتموند وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت الثلاثاء الماضي حيث سجل المهاجم النرويجي هدفين ليمنح فريقه الفوز بنتيجة 2-1.

وتنافس هالاند على الجائزة مع الثلاثي رينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني وهوغو لوريس حارس مرمى نادي توتنهام الإنكليزي وهانز هاتيبور مهاجم نادي أتلانتا الإيطالي.