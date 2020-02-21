القبض على شخصين من مروجي المخدرات في طرطوس

طرطوس-سانا

ألقت عناصر فرع مكافحة المخدرات في طرطوس القبض على شخصين يقومان بترويج الحبوب المخدرة ومطلوبين لجهات أخرى بعدة جرائم وضبطت بحوزتهما 66 حبة كبتاغون مخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه خلال المتابعة الحثيثة لتجار المواد المخدرة ومروجيها وبناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في طرطوس حول وجود شخص يقوم بترويج الحبوب المخدرة تمكن فرع مكافحة المخدرات في طرطوس من إلقاء القبض على المذكور وهو يقوم بترويج حبوب الكبتاغون المخدرة.

وبينت الوزارة في بيانها أنه تم ضبط 18 حبة كبتاغون مخدرة بحوزته وبندقية حربية مع ذخائر ومعدات حربية موضحة أنه بتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه عدة طلبات بجرائم “إطلاق نار وإصابة شخص وانتحال صفة دورية أمنية وتعاطي وترويج المخدرات”.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتحقيق معه اعترف بترويجه حبوب الكبتاغون المخدرة بالاشتراك مع شخص آخر تم إلقاء القبض عليه بكمين محكم وضبط 48 حبة كبتاغون مخدرة بحوزته حيث تبين أنه يوجد بحقه عدة طلبات بجرائم منها “قتل شخص وسرقة سلاحه وتهجم وإطلاق نار ومخدرات”.

وبينت الوزارة أن الأخير مطلوب لإحدى الجهات الأمنية وبحقه نشرتان شرطيتان الأولى تتضمن حبسه ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة بجرم تهريب والثانية بجرم حيازة سلاح حربي غير قابل للترخيص لافتة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص بعد الانتهاء من التحقيق معهما أصولاً.

وكانت عناصر فرع مكافحة المخدرات بحمص ألقت القبض أمس الأول على شخص من مروجي المخدرات وضبطت بحوزته كمية من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون.