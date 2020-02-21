بوتين يؤكد على ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة سورية وسلامة أراضيها

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة سورية وسلامة أراضيها معرباً عن قلقه البالغ إزاء استمرار اعتداءات الإرهابيين في محافظة إدلب.

وقال الكرملين في بيان إنه تركز الاهتمام خلال الاتصال “على الوضع القائم في منطقة خفض التصعيد في إدلب حيث أعرب الرئيس بوتين عن بالغ قلقه إزاء مواصلة الأعمال العدوانية من قبل المجموعات الإرهابية كما تم التركيز على ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة سورية وسلامة أراضيها”.

وأوضح بيان الكرملين أن الرئيس بوتين أشار إلى موضوع تسوية الأزمة في ليبيا مؤكداً أهمية التنفيذ الدؤوب لقرارات مؤتمر برلين الدولي حولها.

وكان الرئيس بوتين جدد أمس خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على ضرورة مواجهة التهديد الإرهابي والحفاظ على وحدة سورية وسيادتها.