لجنة الصحة الوطنية بالصين: تراجع تدريجي لحالات الإصابة بكورونا

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تحسن الوضع الصحي في البلاد وعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد في 14 مقاطعة مؤكدة أن تفشي المرض بات تحت السيطرة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن تسنغ يي شين نائب مدير اللجنة قوله اليوم إن “المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″ أظهر اتجاها إيجابيا في البر الرئيسي الصيني” مؤكدا حدوث تراجع تدريجي في الأرقام المسجلة لحالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد وحالات الإصابة الجديدة المؤكدة في مدينة ووهان “مركز تفشي المرض”.

وأوضح المسؤول الصحي الصيني أن العدد اليومي للحالات المؤكدة الجديدة في جميع أنحاء البلاد انخفض من الذروة التي بلغت 15152 حالة في الـ 12 من الشهر الجاري إلى أقل من 900 حالة أمس لافتا الى ان 14 مقاطعة في الصين أبلغت بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس بينها التبت وتشينغهاي وتانجين.

في سياق متصل أكدت وزارة التجارة الصينية الاستئناف التدريجي لعمل المزيد من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الصين وخاصة الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مقاطعة شاندونغ.

وأوضحت الوزارة أن معدل استئناف عمل الشركات الأجنبية في شانغهاي وشاندونغ وهونان وغيرها من الأماكن بلغ 80 بالمئة متوقعة أن تستأنف الشركات الأجنبية العمل في معظم أماكن إنتاجها قبل حلول نهاية شباط.

ولفتت الوزارة إلى اجماع المؤسسات الأجنبية على أن للوباء تأثيراً مؤقتا على الاقتصاد الصيني.

وتواصل الصين التي اكتشف فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة قبل نحو شهرين اتخاذ اجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس وبذل كل الجهود الممكنة للسيطرة عليه وإيجاد علاج فعال له.