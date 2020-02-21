تنظيم 175 ضبطاً تموينياً في اللاذقية خلال الأسبوع الماضي

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية خلال الأسبوع الماضي 175 ضبطا تموينيا بحق فعاليات تجارية مخالفة.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد في تصريح لمراسلة سانا إن الضبوط شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء والبيع بسعر زائد والغش وحيازة مواد منتهية الصلاحية إضافة إلى الاتجار بالخبز دون اعتماد رسمي وعدم التقيد بمواعيد العمل وبيع الخبز التمويني في المكان غير المخصص له ونقل الخبز بطريقة غير سليمة.

وأشار جديد إلى أن الضبوط التموينية شملت أيضا نقل الأسماك بسيارة مكشوفة وحيازة لحوم فاسدة وذبح الفروج خارج المسالخ المرخصة وعدم حيازة فاتورة شراء وتقاضي سعر زائد وفرم لحم الفروج بشكل مسبق إضافة إلى الاتجار بمادة الغاز المنزلي والامتناع عن بيعها وعدم مسك سجل حركة تدوين المبيع ومخالفة التعليمات الإدارية الناظمة.

ولفت إلى أن المديرية سحبت 44 عينة شملت مواد غذائية وغير غذائية ثبت مخالفة 2 عينة منها للمواصفات فيما لاتزال 42 عينة قيد التحليل.