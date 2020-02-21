النظام التركي يقود حملة تضليل عن خسائر مزعومة في صفوف الجيش العربي السوري لرفع معنويات مرتزقته الإرهابيين

ريف إدلب-سانا

أفاد مراسل سانا في ريف إدلب بأن كل ما تروجه وسائل إعلام النظام التركي عن تدمير دبابات ووقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش العربي السوري هو مجرد ادعاءات هدفها التغطية على فشل هجوم مرتزقته من التنظيمات الإرهابية على محور النيرب في ريف إدلب.

وقال المراسل إنه وبحسب المعطيات الميدانية فإن ما تروجه وسائل إعلام النظام التركي نقلاً عن مسؤولين أتراك حول خسائر الجيش العربي السوري هو عبارة عن توهمات بعيدة عن الواقع جاءت على خلفية اندحار المجاميع الإرهابية المهاجمة وإيقاع عشرات القتلى في صفوفها ومحاولة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة.

وتكرر أكثر من مرة مع كل اندحار للتنظيمات الإرهابية وفشل هجماتها المنسقة من قبل نقاط المراقبة التركية المحتلة أمام الجيش العربي السوري خروج تصريحات تركية تتحدث عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش كمحاولة للتغطية على الفشل.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف إدلب دحرت أمس هجوماً عنيفاً شنته التنظيمات الإرهابية من عدة محاور على بلدة النيرب وأوقعت عشرات القتلى في صفوفها ودمرت آلياتها ومدرعاتها ومنعتها من احتلال البلدة.