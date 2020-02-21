مدير عام مشفى دمشق يؤكد عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا

دمشق-سانا

أكد المدير العام للهيئة العامة لمشفى دمشق الدكتور سامر خضر عدم وجود أي إصابة بفيروس “كورونا” في المشفى موضحا أن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عار من الصحة وهدفه إثارة البلبلة ونشر الخوف.

وقال الدكتور خضر في تصريح لمندوبة سانا إن الحالات التي ترد إلى المشفى هي عبارة عن إصابات بالإنفلونزا الموسمية العادية التي تكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء مبيناً أن العلاجات اللازمة تقدم لهؤلاء المرضى بشكل روتيني.

وأوضح خضر أنه راجع المشفى يوم أمس رجل في الأربعين من عمره وطفل مصابان بحالة شديدة من الانفلونزا الموسمية وضمن الإجراءات الاحتياطية قمنا بإبقائهما بالمشفى وتقديم العلاجات المناسبة لهما وإجراء كل ما يلزم من تحاليل وصور أشعة استقصائية وتشخيصية ومراقبة وضعهما الصحي مؤكداً أن ما قدم لهما من إجراءات أثبت عدم إصابتهما بفيروس كورونا ووضعهما الصحي ممتاز وسيخرجان من المشفى غداً.