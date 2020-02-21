من مباراة حطين والطليعة ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب
2020-02-21
الحزب الشيوعي التركي: أردوغان و(إسرائيل) يدعمان الإرهاب في سورية
2020-02-21
وفد من مجلس الشعب يشارك بأعمال الجلسة العامة ال14 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
2020-02-21
دياب وخوري يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين سورية ولبنان
2020-02-21
الدفاع الروسية تنفي مزاعم النظام التركي حول نزوح مئات آلاف المدنيين من إدلب باتجاه الحدود
2020-02-21
كوساتشيوف: واشنطن تعاقب فقط الذين يحاربون الإرهاب في سورية
2020-02-21
حفتر: أردوغان يستغل الهدنة في طرابلس لإرسال المزيد من إرهابييه من سورية إلى ليبيا
2020-02-21
محليات
مدير عام مشفى دمشق: عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا
2020-02-21
حملات نظافة وندوات توعوية بيئية في القنيطرة وطرطوس
2020-02-21
فعالية (طريق الهمم).. للتوعية بعدم ركن السيارات بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
2020-02-21
الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وهطلات مطرية غزيرة متوقعة في المنطقة الساحلية
2020-02-21
وفد وزاري يزور منشآت اقتصادية بريف حلب الغربي الجنوبي المحرر من الإرهاب ويطلع على أعمال تأهيل الطريق الدولي-فيديو
2020-02-20
جامعة دمشق وهيئة التميز والإبداع تقيمان المؤتمر الأول حول منهجية البحث العلمي في آذار المقبل
2020-02-20
رئيس مجلس الشعب خلال لقائه السفير الإندونيسي: أهمية تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين
2020-02-20
رياضة
بفوزه على النواعير.. تشرين يعزز صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2020-02-21
فوز لانتر ميلان وتعادل لمانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
2020-02-21
الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تكرم الرحالة عدنان عزام بعد نهاية رحلته (سورية.. العالم)
2020-02-20
برشلونة يتعاقد مع المهاجم الدانماركي بريثويت
2020-02-20
الزمالك يهزم الأهلي ويحرز كأس السوبر المصري
2020-02-20
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره الإيراني في التصفيات الآسيوية
2020-02-20
سويسرا توجه اتهامات للقطري ناصر الخليفي لتلاعبه بحقوق بث مباريات بطولات عالمية
2020-02-20
اقتصاد
بكين: تأثير فيروس كورونا الجديد على سوق العملات الأجنبية محدودٌ ومؤقت
2020-02-21
ارتفاع أسعار الذهب
2020-02-21
عقود واتفاقات لتصدير المنتجات السورية في ختام معرض غلفوود 2020 بدبي
2020-02-21
هبوط جديد لليرة التركية
2020-02-21
100 شركة تشارك في معرض سيلا للأحذية والصناعات الجلدية
2020-02-20
التجاري السوري يمنح العاملين لديه قرضاً يعادل 100 بالمئة من قيمة تأميناتهم الاجتماعية
2020-02-20
3000 أسرة بالحسكة استفادت من منحة بذار القمح والشعير
2020-02-20
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الشريط الأخباري
وحدات الجيش تكثف عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريفي حلب وإدلب
الدفاع الروسية تنفي مزاعم النظام التركي حول نزوح مئات آلاف المدنيين من إدلب باتجاه الحدود
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موسكو: على النظام التركي تجنب أي تصريحات استفزازية حول إدلب
إصابة مواطنين اثنين في انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في المرجة بدمشق-فيديو
من مباراة حطين والطليعة ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-02-21
ـ تصوير إبراهيم عجاج
حطين والطليعة
2020-02-21
anwar
سابق
من مباراة جبلة والشرطة ضمن المرحلة الأولى من إياب الدوري الممتاز
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