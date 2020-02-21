بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في محافظة إدلب.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وفق موقع روسيا اليوم أن بوتين أجرى نقاشاً مفصلاً حول الوضع في إدلب وتطورات الموقف هناك مع مجلس الأمن الروسي ولا سيما في سياق المحادثة الهاتفية المجدولة له مع رئيس النظام التركي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية حذرت أمس نظام رجب طيب أردوغان من عواقب دعمه اعتداءات الإرهابيين في محافظة إدلب والاستمرار في إطلاق التصريحات الاستفزازية حول الوضع فيها بينما طالبت وزارة الدفاع الروسية أمس هذا النظام بوقف دعم الإرهابيين وتزويدهم بالأسلحة.