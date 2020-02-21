الجيش اليمني يعلن استهداف شركة أرامكو التابعة للنظام السعودي

صنعاء-سانا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الجيش واللجان الشعبية في اليمن استهدفوا بعملية نوعية شركة ارامكو وأهدافاً حساسة أخرى في ينبع وذلك في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم العدوان الذي يقوده هذا النظام على اليمنيين.

وقال سريع في بيان أصدره اليوم إن “القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في الجيش واللجان الشعبية استهدفت بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة شركة أرامكو وأهدافاً حساسة أخرى في ينبع حيث أصابت أهدافها بدقة عالية” مبيناً أن هذه العملية النوعية تحمل اسم “توازن الردع الثالثة”.

وأشار سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم العدوان وكانت آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عشرات الشهداء من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية اعلنت أن الحصيلة النهائية للجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي في محافظة الجوف السبت الماضي بلغت 35 شهيداً يمنياً.

وأوضح سريع أن العملية النوعية الجديدة تمت باستخدام 12 طائرة مسيرةً من نوعِ صماد3 وصاروخين اثنين من نوع “قدس” المجنحة وصاروخ “ذو الفقار” الباليستي بعيد المدى مشيرا إلى أن الجيش واللجان الشعبية يعدون النظام السعودي بالمزيد من العمليات في حال استمر بعدوانه وجرائمه.

ويواصل العدوان السعودي جرائمه ضد المدنيين اليمنيين حيث استشهدت في وقت سابق اليوم امرأة يمنية وأصيب خمسة اشخاص آخرين في قصف مدفعى نفذه مرتزقة

العدوان السعودي على منازل ومزارع المواطنين بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.