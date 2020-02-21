مظاهرة احتجاجية في قطاع غزة رفضاً لـ (صفقة القرن)

القدس المحتلة-سانا

شارك آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر اليوم في مظاهرة احتجاجية رفضاً لما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة معا أن المشاركين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالصفقة المشؤومة داعين إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة “صفقة القرن” وكل المؤامرات التي تهدف إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني مشددين على مواصلة المقاومة حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر مظاهرات شعبية حاشدة رفضاً للصفقة المشؤومة.