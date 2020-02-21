(الشيوعي التركي):أردوغان و”إسرائيل”شريكان بدعم الإرهاب في سورية

أنقرة-سانا

أكد الحزب الشيوعي في تركيا الترابط الواضح بين كيان العدو الإسرائيلي ونظام رجب طيب أردوغان في التآمر لدعم الإرهابيين في سورية.

وأوضح الحزب في بيان أصدره تعليقا على الوضع في محافظة إدلب أن أردوغان يقدم كل أنواع الدعم للتنظيمات الارهابية في سورية بينما يقوم الكيان الإسرائيلي بتنفيذ اعتداءات متكررة على الأراضي السورية في محاولة منه لإضعاف الدولة السورية وعرقلة تقدم الجيش السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأشار البيان إلى أسلوب النفاق الذي يتبعه أردوغان في التعامل مع كيان العدو الاسرائيلي لافتا إلى أنه يتظاهر بمعاداته ويطلق التهديدات ضده بينما يلتزم بالصمت أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية كما أنهما في “خندق واحد” في المؤامرة المسماة “مشروع الشرق الأوسط

الكبير” الذي يهدف إلى تدمير الدول العربية واهمها سورية التي تتصدى للمخططات الامبريالية والصهيونية في المنطقة.

وأوضح البيان أن هذا النفاق يظهر جليا أيضا في مواقف أردوغان الذي يتظاهر بعلاقة جيدة مع روسيا بينما يقوم بتنفيذ الاملاءات الأميركية بهدف عرقلة تقدم الجيش العربي السوري في انتصاراته على التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم جبهة النصرة في محاولة لإنقاذ الإرهابيين.