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اليمن.. استشهاد امرأة بقصف للعدوان السعودي على الحديدة

2020-02-21

صنعاء-سانا

استشهدت امرأة يمنية وأصيب خمسة أشخاص آخرين في قصف مدفعي نفذه مرتزقة العدوان السعودي على منازل ومزارع المواطنين بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وأفاد موقع “المسيرة نت” بأن مرتزقة العدوان السعودي نفذوا قصفاً مدفعياً على منزل مأهول في قرية الناصرية بعزلة السويق مديرية التحيتا ما أدى إلى استشهاد امرأة حامل وإصابة خمسة مواطنين بينهم طفلان وامرأة.

وكانت امرأة يمنية استشهدت أمس جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف الأحياء السكنية في منطقة “7 يوليو” في الحديدة.

ويواصل العدوان ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد حيث يصعد من استهداف المناطق السكنية والمزارع والمساكن بشكل مكثف ويومي.

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