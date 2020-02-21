فعالية (طريق الهمم).. للتوعية بعدم ركن السيارات بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

دمشق-سانا

ضمن فعاليات الأسبوع الخدمي المقام على مستوى الوحدات الإدارية بالتعاون مع المجتمع الأهلي بمناسبة يوم المجالس المحلية أقامت شركة أفكار للخدمات الاستثمارية والتسويق بالتعاون مع محافظة دمشق اليوم فعالية “طريق الهمم” لوضع علامات أرضية للمنحدرات وتركيب شاخصات مرورية أمام المناطق المخصصة لمرور ذوي الهمم “ذوي الإعاقة” في عدة مناطق بدمشق.

وتهدف الفعالية التي حملت شعار “طريق الهمم.. من حقهم مو من حقك” إلى نشر التوعية حول الطرقات المخصصة لذوي الهمم وتوضيح أهمية عدم ركن السيارات في الممرات والأماكن المخصصة لهم وفق تصريح منسقة الفعالية في شركة أفكار ايلين العيسى لمندوب سانا.

وأشارت العيسى إلى أنه انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية تقوم الشركة منذ عام 2017 بإقامة فعاليات تنموية وتوعوية في كل سنة لذوي الإعاقة بشكل عام إضافة إلى تسليط الضوء على الذين تخطوا إعاقتهم وحققوا قصص نجاح في أعمالهم فكانوا رمزاً لنا في القوة والعمل وهم “ذوو الهمم”.

بدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي في المحافظة المهندس مازن غراوي أن الفعالية تضمنت توزيع العلامات والشاخصات في مناطق تموضع المنحدرات على الأرصفة المخصصة لذوي الإعاقة عند القصر العدلي القديم في الحميدية والقصر العدلي الجديد بالمزة وجانب مطعم جوليا دومنا في أوتستراد المزة وجانب وزارة الصحة ومجلس الشعب وفي كل من ساحات المحافظة والحريقة والنجمة.

ولفت غراوي إلى أن المحافظة تقوم بشكل دائم بتقديم كل وسائل المساعدة الممكنة لإنجاح الفعاليات المجتمعية والأهلية.

وشمل الأسبوع الخدمي بمحافظة دمشق المقام بمناسبة يوم المجالس المحلية المصادف الـ 17 من شباط من كل عام فعاليات وأعمالاً خدمية وثقافية وزيارات للمشافي والمدارس وحملات تشجير ونظافة إضافة إلى حملات توعية بيئية.