وفد وزاري يناقش واقع المنشآت الصناعية في المناطق المحررة من الإرهاب بريف حلب واحتياجات إعادة إقلاعها-فيديو

حلب-سانا

ناقش الوفد الوزاري الذي يزور محافظة حلب خلال اجتماعه اليوم مع الفعاليات الاقتصادية فيها واقع المنشآت الصناعية في المناطق المحررة من الإرهاب بالريفين الغربي والجنوبي الغربي للمحافظة وأبرز احتياجاتها لإعادة إقلاع العمل فيها من جديد.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة أوضح وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أن هدف الاجتماع الوقوف على متطلبات واحتياجات الصناعيين لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي وإعادة إقلاعها للعمل وتأمين هذه الاحتياجات وتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة بعد دحر الجيش العربي السوري الإرهاب من محيط المدينة.

ولفت إلى الاهتمام الحكومي بمحافظة حلب وضرورة اتخاذ إجراءات “إسعافية” وسريعة لإعادة الحياة للمرافق الخدمية والسياحية والمنشآت الصناعية فيها بعد إعادة تأهيلها والعمل على تأمين حوامل الطاقة الكهربائية لتغذية المنشآت الصناعية والسياحية وتقديم التسهيلات لأي صناعي يعمل على إعادة ترميم وتشغيل منشأته.

وركزت مداخلات أصحاب الفعاليات الاقتصادية (الصناعية والسياحية والتجارية والخدمية) في محافظة حلب خلال الاجتماع على ضرورة إيصال التيار الكهربائي للمنشآت الصناعية في المناطق المحررة من الإرهاب في الريفين الغربي والجنوبي الغربي وتوفير شبكات الاتصال الأرضية والخلوية على محور طريق حلب-دمشق الدولي وتقديم التسهيلات لعودة محطات الوقود للعمل.

كما شملت المداخلات الإسراع بفتح الطرقات وتنظيفها على محور طريق حلب-إعزاز وتأمين مراكز للشرطة وتقديم الإعفاءات الجمركية للصناعيين وخاصة ما يتعلق بالاستيراد وإعفاء المنشآت الصناعية والسياحية من الغرامات المالية والفوائد الصناعية والتخفيف من الإجراءات الروتينية والورقية أمام الصناعيين ومساعدتهم في إعادة تأهيل وصيانة منشآتهم.

حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والكهرباء المهندس زهير خربوطلي والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة ومحافظ حلب حسين دياب.