مخطط جديد للاحتلال لإقامة 1900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً استيطانياً جديداً لإقامة 1900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن المخطط الجديد يهدف إلى توسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في نابلس ورام الله وبيت لحم والقدس المحتلة.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة حيث أعلنت قبل أيام عن مخططات استيطانية لإقامة 15200 وحدة استيطانية 9 آلاف منها في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة و6200 في جبل أبو غنيم جنوبها متجاهلة القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذى يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فورا.