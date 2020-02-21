ساحة المحافظة والحجاز بدمشق

الجمعة / 21 / 02 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
كوساتشيوف: واشنطن تعاقب فقط الذين يحاربون الإرهاب في سورية
2020-02-21
حفتر: أردوغان يستغل الهدنة في طرابلس لإرسال المزيد من إرهابييه من سورية إلى ليبيا
2020-02-21
14شركة لرجال أعمال سوريين تشارك بالمعرض الدولي لأقمشة الأثاث بمصر
2020-02-20
بوتين يؤكد ضرورة مواجهة التهديد الإرهابي والحفاظ على وحدة سورية
2020-02-20
الطراونة: ضرورة وقف التدخل الخارجي في سورية وضمان سلامة أراضيها
2020-02-20
برلماني روسي: توسيع تركيا أعمالها العدائية في إدلب سيكلفها الكثير
2020-02-20
الدفاع الروسية تدعو النظام التركي إلى وقف دعم الإرهابيين في سورية وتزويدهم بالأسلحة
2020-02-20
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وهطلات مطرية غزيرة متوقعة في المنطقة الساحلية
2020-02-21
جامعة دمشق وهيئة التميز والإبداع تقيمان المؤتمر الأول حول منهجية البحث العلمي في آذار المقبل
2020-02-20
رئيس مجلس الشعب خلال لقائه السفير الإندونيسي: أهمية تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين
2020-02-20
إجراءات جديدة حول تسديد رسم تأمين الواجهات والمرافق المترتب على مالكي المقاسم في ماروتا سيتي
2020-02-20
أنشطة خدمية وبيئية في يوم المجالس المحلية
2020-02-20
شركات نقل تسيّر رحلاتها تدريجياً عبر طريق دمشق-حلب الدولي مختصرة الزمن والمسافة
2020-02-20
تحسن مخازين السدود المستثمرة لأغراض مياه الشرب بالسويداء
2020-02-20
رياضة
فوز لانتر ميلان وتعادل لمانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
2020-02-21
الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تكرم الرحالة عدنان عزام بعد نهاية رحلته (سورية.. العالم)
2020-02-20
برشلونة يتعاقد مع المهاجم الدانماركي بريثويت
2020-02-20
الزمالك يهزم الأهلي ويحرز كأس السوبر المصري
2020-02-20
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره الإيراني في التصفيات الآسيوية
2020-02-20
سويسرا توجه اتهامات للقطري ناصر الخليفي لتلاعبه بحقوق بث مباريات بطولات عالمية
2020-02-20
منتخب سورية لكرة القدم يحافظ على المركز الـ 79 عالمياً والـ 10 آسيوياً بتصنيف الفيفا
2020-02-20
اقتصاد
هبوط جديد لليرة التركية
2020-02-21
100 شركة تشارك في معرض سيلا للأحذية والصناعات الجلدية
2020-02-20
التجاري السوري يمنح العاملين لديه قرضاً يعادل 100 بالمئة من قيمة تأميناتهم الاجتماعية
2020-02-20
3000 أسرة بالحسكة استفادت من منحة بذار القمح والشعير
2020-02-20
استزراع الشعير بدون تربة ضمن غرف ذاتية التحكم تجربة ناجحة لفريق بحثي بالسويداء
2020-02-20
تعويضات الأضرار على محصولي القمح والشعير بالحسكة تتجاوز سبعة ملايين ليرة
2020-02-20
تزويد المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا بالسويداء بخمسين بيتاً شبكياً جديداً
2020-02-20
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
كوساتشيوف: واشنطن تعاقب فقط الذين يحاربون الإرهاب في سورية
مخطط جديد للاحتلال لإقامة 1900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
حفتر: أردوغان يستغل الهدنة في طرابلس لإرسال المزيد من إرهابييه من سورية إلى ليبيا
خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة نتيجة عدوان تركي على خط التوتر المغذي لها بريف الحسكة الشمالي الغربي
الجيش يحبط هجوماً عنيفاً للإرهابيين على بلدة النيرب غرب سراقب ويوقع عشرات القتلى ويدمر عرباتهم ومدرعاتهم
رئيس مجلس الشعب خلال لقائه السفير الإندونيسي: أهمية تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين
الجيش يعثر على مشفى ميداني يحتوي معدات طبية وأدوية منها سعودية وقطرية من مخلفات الإرهابيين بريف حلب- فيديو
موسكو: على النظام التركي تجنب أي تصريحات استفزازية حول إدلب
إصابة مواطنين اثنين في انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في المرجة بدمشق-فيديو
إزالة السواتر التي خلفها الإرهابيون وفتح الطرقات في الأحياء الغربية بحلب لتسهيل عودة الأهالي-فيديو
ساحة المحافظة والحجاز بدمشق
2020-02-21
تصوير: سمير حمام
الحجاز
ساحة المحافظة
2020-02-21
Rem
سابق
موسوي:جميع أركان الدولةالإيرانيةلا يبالون بالحظر الأمريكي الجبان
التالي
وزارة الدفاع الروسية تنفي ادعاءات النظام التركي التي زعمت نزوح نحو مليون مدني من محافظة إدلب نحو الحدود السورية التركية بسبب العمليات العسكرية ضد الإرهابيين وتؤكد أنها غير صحيحة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved