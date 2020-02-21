موسوي:جميع أركان الدولةالإيرانيةلا يبالون بالحظر الأمريكي الجبان

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الحظر الأمريكي الجديد على بعض الشخصيات الإيرانية هو تجسيد للفشل وخيبة الأمل وانهيار سياسات الضغوط القصوى للنظام الأمريكي.

وقال موسوي في تصريح اليوم وفق ما نقلت وكالة (ارنا) إن “الأمريكيين فرضوا الحظر على أكثر من 83 مليون إيراني ومارسوا الإرهاب الاقتصادي والضغوط القصوى عليهم” مجدداً التأكيد على أن الحكومة والشعب وجميع أركان الدولة الإيرانية لا يبالون بالحظر الأمريكي “الجبان” وإن الشعب الإيراني سيواصل مسيرته لتحقيق غد أفضل.

كما دعا موسوي واشنطن للتحدث بلغة التكريم وليس بلغة التهديد والحظر.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وفي سياق إجراءاتها العدائية ضد إيران أدرجت قبل يوم واحد من إجراء انتخابات مجلس الشورى الإيراني أسماء 5 من أعضاء مجلس صيانة الدستور في قائمة الحظر.

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