كوساتشيوف: واشنطن تعاقب فقط الذين يحاربون الإرهاب في سورية

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف اليوم أن النهج المألوف للولايات المتحدة يقوم على معاقبة أولئك الذين يحاربون الإرهاب في سورية وربط هذا الأمر بمخططها لإبقاء قواتها المحتلة في الأراضي السورية.

وشدد كوساتشيوف في حديث لوكالة سبوتنيك على أن واشنطن لا يهمها الوضع الإنساني في سورية وهي تفكر فقط بمصالحها وتعمل على اتهام روسيا بتوتير الوضع في إدلب في محاولة منها لإبقاء قواتها المحتلة في سورية والمنطقة.

وأثبتت الوقائع أن قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة على الأراضي السورية بزعم محاربة تنظيم “داعش” تقوم بدعم التنظيمات الإرهابية بهدف تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وإطالة أمد الأزمة فيها.