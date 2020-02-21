الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية لـ 6 أشهر

القدس المحتلة-سانا

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.

وقال غيث لوكالة معاً إن قوات الاحتلال سلمته في ساعة متأخرة من مساء أمس أمر إبعاده مشدداً على أنه مهما بلغت ممارسات الاحتلال العدوانية فإن إرادة الفلسطينيين لن تقهر لأنهم أصحاب الأرض والقضية العادلة وأن لا شيء سيثنيه عن مواصلة النضال نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

وبدعم من الإدارة الأمريكية تصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة لتهجيرهم وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وتهويد المدينة وخاصة بعد إعلان ما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية فيما تطالب الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

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