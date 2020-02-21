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هبوط جديد لليرة التركية

2020-02-21

أنقرة-سانا

واصلت الليرة التركية هبوطها لتتراجع إلى أكثر من 6 بالمئة مقابل الدولار اليوم وتبلغ أدنى مستوياتها منذ أيار العام الماضي.

وذكرت رويترز أن الليرة التركية لامست مستوى 6.11 بالمئة مقابل العملة الأمريكية مقارنة مع إغلاق أمس عند 6.1005 وخسرت 2.6 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

وهوت الليرة التركية نحو أربعين بالمئة خلال العامين الماضيين وتواصل هبوطها نتيجة ارتفاع مستويات الديون الخارجية لتركيا في ظل السياسات الاقتصادية الرعناء لنظام رجب طيب أردوغان.

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