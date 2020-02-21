الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وهطلات مطرية غزيرة متوقعة في المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا في أغلب المناطق مع استمرار هطل الأمطار في المنطقة الساحلية ويمتد الهطل في ساعات المساء والليل ليشمل أغلب المناطق وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحيانا في المنطقة الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على الأجزاء الغربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا بالساعة أحيانا بينما تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة في باقي المناطق والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج بالداخل.

غدا تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها حول معدلاتها ويكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات خاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …