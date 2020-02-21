21 شباط 1973 – طائرات حربية تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على طائرة ركاب ليبية ما أدى إلى مقتل 108 من الركاب

دمشق-سانا

1922 – المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر عام 1914.

1946 – اللجنة العامة للعمال والطلبة المصريين تدعو إلى إضراب عام ضد سلطات الاحتلال البريطاني.

1952 – طلاب بنغال يقضون في مظاهرات ضد إثبات الأردية كلغة رسمية وليس البنغالية ويسمي أهل بنغلادش هذا اليوم بعيد شهداء اللغة.

1965 – اغتيال رئيس الاتحاد الأفريقي مالكوم إكس أثناء وجوده في قاعة المؤتمرات في مدينة نيويورك.

1965 – فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.

1972 – الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يزور جمهورية الصين الشعبية.

1973 – طائرات حربية تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على طائرة ركاب ليبية فوق سيناء وتسقطها وأدى الحادث الإرهابي إلى مقتل 108 من الركاب.

من مواليد هذا اليوم

1728 – القيصر بيتر الثالث إمبراطور روسيا الحادى عشر في الإمبراطورية الروسية.

1794 – أنطونيو لوبيز دي سانتا أنا رئيس المكسيك.

1895 – هنريك دام.. عالم فيزيولوجيا وكيمياء حيوية دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1943.

1914 – مصطفى أمين.. صحافي وكاتب مصري.

1937 – الملك هارالد الخامس ملك النرويج.

من وفيات هذا اليوم

1926 – هايك كامرلينغ أونس.. عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1913.

1941 – فردريك بانتنغ.. طبيب كندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923.

1968 – هوارد فلوري.. طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.

1984 – ميخائيل شولوخوف.. أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1965.

1999 – جرترود إليون.. عالمة كيمياء حيوية وأدوية أمريكية حصلت على جائزة نوبل في الطب سنة 1988.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للغة الأم.

يوم الطالب العالمي.