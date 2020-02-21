إيران.. بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية

طهران-سانا

بدأت في إيران صباح اليوم عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بدورتها الحادية عشرة بالتزامن مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة وسط إقبال كثيف للناخبين على صناديق الاقتراع.

ودعا قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي خلال ادلائه بصوته الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار المرشحين أصحاب الكفاءات الوطنية.

ويتنافس في الانتخابات 7157 مرشحاً بينهم 782 امرأة على 290 مقعداً فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في كل أنحاء البلاد 55 ألف مركز في إطار 208 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية بدورتها الحالية 57 مليوناً و918 ألفاً و159 شخصاً.

وبدأت مرحلة الصمت ووقف الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين في إيران أمس.

وجرت حتى الآن 10 دورات انتخابية لمجلس الشورى الإسلامي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتعد نسبة المشاركة في هذه الانتخابات من أعلى المستويات في العالم.

وكانت الانتخابات السابقة لمجلس الشورى الإيراني ومجلس خبراء القيادة جرت في السادس والعشرين من شباط عام 2016 بمشاركة واسعة من الشعب الإيراني فاقت نسبتها الـ 60 بالمئة.