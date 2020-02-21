مسبار ناسا يكشف كمية المياه الموجودة في الغلاف الجوي للمشتري

واشنطن-سانا

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن طريق مركبتها جونو أن المياه تشكل نحو 25ر0 بالمئة من الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي لكوكب المشتري عند خط الاستواء أي ما يقارب 3 أضعاف مثيلتها في الشمس.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن النتائج الجديدة تشير إلى أن المشتري كان على الأرجح أول كوكب يتشكل في نظامنا الشمسي وتكون من الغاز والغبار غير المدمج في الشمس.

كما تعد هذه النتائج مهمة باعتبارها أول معلومات عن وفرة الماء منذ أن أشارت مهمة “غاليليو” التي قامت بها ناسا عام 1995 إلى أن المشتري ربما يكون جافا للغاية مقارنة بالشمس وهي مقارنة لا تعتمد على الماء ولكن على وجود مكوناته الأكسجين والهيدروجين في الشمس.

ويأتي هذا التقدير الذي نشر في مجلة نيتشر استرونومي وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مركبة جونو الفضائية التابعة لوكالة ناسا.

وقال سكوت بولتون الباحث الرئيسي في برنامج جونو.. “اكتشاف جونو المفاجئ أن الغلاف الجوي لم يكن مختلطا جيدا حتى تحت قمم السحاب يعد لغزا لا نزال نحاول اكتشافه ولم يكن أحد يخمن أن المياه قد تكون متغيرة للغاية في جميع أنحاء الكوكب”.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان لها أن.. “كمية المياه وقع جمعها خلال أول ثماني دورات لجونو حول المشتري والتي ركزت على خط الاستواء للكوكب العملاق حيث أن الجو هناك يبدو أكثر اختلاطا حتى في العمق مقارنة بالمناطق الأخرى”.

وفي هذه المنطقة استطاع جهاز قياس إشعاع الموجات الصغرى في جونو /ام دبليو ار/ استكشاف عمق أكبر من مسبار “غاليليو” في الغلاف الجوي للمشتري بنحو 93 ميلا ما أتاح له التقاط كمية أكثر دقة.

وبعد تحليل خارطة الأشعة تحت الحمراء التي أنشأها غاليليو مع بيانات التلسكوب الأرضي يعتقد الخبراء أن المسبار ربما أخذ عينات من “بقعة أرصاد جوية جافة ودافئة على كوكب المشتري”.

وقال تشنغ لي عالم جونو بجامعة كاليفورنيا ببيركلي “وجدنا أن الماء في خط الاستواء أكبر من قياس مسبار غاليليو” مضيفا أنه “نظرا لأن المنطقة الاستوائية فريدة من نوعها في كوكب المشتري نحتاج إلى مقارنة هذه النتائج بكمية المياه الموجودة في المناطق الأخرى”.

وقد تم تزويد جهاز ام دبليو ار بستة هوائيات قادرة على قياس درجة حرارة الغلاف الجوي في أعماق متعددة في وقت واحد.

يشار إلى أن درجات الحرارة المقاسة تستخدم لتقييد كمية الماء والأمونيا في الجو العميق حيث يمتص الجزيئان إشعاع الموجات الصغرى.