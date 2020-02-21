الصين تسجل 889 إصابة بفيروس كورونا و118 وفاة جديدة

بكين-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة اليوم أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و118 حالة وفاة في 31 منطقة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن اللجنة قولها إنه من بين الوفيات 115 حالة في مقاطعة هوبي وحالة واحدة في كل من مقاطعتي تشجيانغ ويوننان وبلدية تشونغتشينغ بالترتيب.

وأضافت اللجنة أن آخر تقارير تشير إلى أن ما مجموعه 2236 شخصا توفوا بسبب المرض وتم تسجيل 75465 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة.

كما شهدت المقاطعة خروج 2109 مرضى من المستشفى بعد شفائهم أمس ما يرفع العدد الإجمالي للمرضى الذين خرجوا من المستشفى إلى 18264 مريضا وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت أمس أن عدد الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد ارتفع إلى 2118.