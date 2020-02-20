14شركة لرجال أعمال سوريين تشارك بالمعرض الدولي لأقمشة الأثاث بمصر

القاهرة-سانا

شاركت 14 شركة يمتلكها رجال أعمال سوريون في المعرض الدولي الخامس لأقمشة الأثاث والستائر والمفروشات المنزلية المقام في القاهرة.

وأشار السفير الدكتور بسام درويش القائم بأعمال السفارة السورية لدى مصر في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة على هامش زيارته للأجنحة السورية إلى خبرة الشركات السورية العالية في مجال الأقمشة وتميزها بما تقدمه من خلال المعارض المخصصة للسوق المصرية.

ولفت درويش إلى أن نجاحات رجال الأعمال السوريين في مصر حازت إعجاب الجميع مشيراً إلى أن أنهم أبدوا رغبتهم بتشكيل وفد لزيارة الوطن والعمل على وضع تصور ورؤية للاستثمار والمساهمة بإعادة الإعمار وإعادة فتح مصانعهم التي كانت التنظيمات الإرهابية تستولي عليها.

بدوره بين رجل الأعمال السوري محمود كلش في تصريح مماثل أن الأيادي السورية دائما متميزة في كل المجالات وأن هذا التميز يتلاقى دائما مع انتصارات الجيش العربي السوري لافتاً إلى عزم رجال الأعمال السوريين على المساهمة في إعادة إعمار وطنهم.