ضبط مستودع في حي الصالحين بحلب معد لاحتكار وتجارة مادة المازوت

حلب-سانا

ضبط قسم شرطة الصالحين في حلب مستودعاً في حي الصالحين معدا لاحتكار وتجارة مادة المازوت.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بناء على المعلومات الواردة إلى قسم شرطة الصالحين في حلب عن قيام أشخاص بالاتجار بمادة المازوت وبيعها في السوق السوداء بقصد المنفعة المادية تم التحري وجمع المعلومات حيث تمكن القسم من ضبط مستودع في الحي وعثر فيه على عشرة براميل وعدد من “الكالونات” البلاستيكية بأحجام مختلفة مملؤة بمادة المازوت.

وبينت الوزارة أنه تم القبض على شخصين وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على احتكار مادة المازوت وتخزينها في المستودع المذكور بقصد بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما وسلمت كمية المازوت المصادرة إلى مديرية سادكوب في حلب أصولا.