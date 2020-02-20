خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة نتيجة عدوان تركي على خط التوتر المغذي لها بريف الحسكة الشمالي الغربي

الحسكة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال التركي على خط التوتر الكهربائي المغذي لمحطة تحويل تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين قصفوا بالقذائف الصاروخية خط توتر 66 ك. ف عند قرية أم الكيف ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن محطة تحويل كهرباء بلدة تل تمر 66-20 ك.ف وبالتالي حرمان البلدة وعشرات القرى التابعة لها من الكهرباء.

ووقع اعتداء مماثل على خط 66 ك.ف المغذي للمحطة ذاتها في السادس من الشهر الجاري وعملت ورشات الشركة العامة للكهرباء في الحسكة على إصلاح الأضرار وأعادت التغذية الكهربائية إليها.

وأمعن النظام التركي في عدوانه على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة عبر استهداف العديد من القرى والبلدات بريفي المحافظتين مركزاً على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.